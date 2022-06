Calcio: Zidane, 'ho ancora la fiamma per continuare ad allenare' (Di domenica 19 giugno 2022) Parigi, 19 giu. (Adnkronos) - Zinedine Zidane dice di avere ancora la "fiamma" per continuare la sua carriera da allenatore, nonostante un anno fuori dai giochi dopo la sua partenza dal Real Madrid. Il francese ha lasciato il Santiago Bernabeu per la seconda volta alla fine della stagione 2020-21, dopo aver guidato il club a una tripletta di vittorie in Champions League durante il suo primo mandato in carica e vinto 11 trofei in tutto durante la sua permanenza. Da allora Zidane è stato collegato a una serie di ipotesi, anche nel suo paese d'origine, dove è stato dato come il favorito per succedere a Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain, così come essere il possibile successore di Didier Deschamps a capo della Nazionale francese dopo il Qatar 2022. Con il tecnico del Nizza Christoph ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Parigi, 19 giu. (Adnkronos) - Zinedinedice di averela "" perla sua carriera da allenatore, nonostante un anno fuori dai giochi dopo la sua partenza dal Real Madrid. Il francese ha lasciato il Santiago Bernabeu per la seconda volta alla fine della stagione 2020-21, dopo aver guidato il club a una tripletta di vittorie in Champions League durante il suo primo mandato in carica e vinto 11 trofei in tutto durante la sua permanenza. Da alloraè stato collegato a una serie di ipotesi, anche nel suo paese d'origine, dove è stato dato come il favorito per succedere a Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain, così come essere il possibile successore di Didier Deschamps a capo della Nazionale francese dopo il Qatar 2022. Con il tecnico del Nizza Christoph ...

