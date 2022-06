Betis | cade uno dei corteggiatori di Guido Rodríguez

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 18:01:27 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Elui Beti tieni gli occhi su mercato aspettando l’offerta perfetta per bilanciare i loro conti prima 30 giugno. I suoi giocatori, dopo un’enorme stagione per la squadra, hanno attirato l’attenzione di club importanti, ma le offerte tardano ad arrivare. I movimenti del mercato non sono eccessivamente veloci e in Spagna c’è un grande bisogno di vendere e poca voglia di comprare. Vale a dire, o qualche club Premier arriva con soldi in anticipo (come gli interessi sul Fulham alla Lex Moreno), oppure non è possibile acquisire un plusvalore necessario. Uno di quei giocatori con un grande poster e quello nel Beti avevano deciso di perdere èRodriguez. Il centrocampista argentino ha completato il suo miglior stagione a Helipolis, che lo ha inserito nel portafoglio dei grandi ...