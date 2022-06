Berlusconi dà forfait a nozze Giorgia Venturini | fonti azzurre | “Nessun malore”

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Giallo sull’assenza di Silvioal matrimonio della conduttrice Mediaset. In Sardegna per il week-end, il leader di Forza Italia avrebbe datoall’ultimo momento:, interpellate dall’Adnkronos, smentiscono che si sia trattato di un. In chiesa, tra gli invitati, alcuni dei quali politici bipartisan, apprensione per le condizioni del Presidente, atteso da tutti, che fino a ieri sera aveva confermato la sua presenza all’evento. “, sta benissimo, è a casa sua in Sardegna dove ha trascorso il week-end e questa sera torna ad Arcore, come da programmi”, fanno saperedi Forza Italia. Sui social lo stessonel ...

Giallo sull'assenza di Silvio Berlusconi al matrimonio della conduttrice Mediaset Giorgia Venturini. In Sardegna per il week-end, il leader di Forza Italia avrebbe dato forfait all'ultimo momento: fonti azzurre smentiscono che si sia trattato di un malore.