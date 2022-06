Barcellona in pressing su Koulibaly: c’è solo un ostacolo (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un mistero che il Barcellona sia interessato al baluardo difensivo del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese dopo l’ennesima straordinaria stagione è finito sotto il radar dei blaugrana. Il tecnico dei catalani farebbe carte false per averlo con sé al Barça. Il capitano dei ‘Leoni di Tèranga’ è il profilo ideale per il tecnico Xavi. L’ex numero 6 del Barcellona ha più volte manifestato il suo interesse per il centrale difensivo. FOTO: – Getty Umtiti BarcellonaBarcellona su Koulibaly: impossibile senza la cessione di Umtiti Nonostante le avances fatte al 26 azzurro, il Barcellona prima ha bisogno di liberarsi di alcuni esuberi, che pesano sulle casse del club. Primo tra tutti, il francese Samuel Umtiti. Campione del mondo con la Francia nel ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un mistero che ilsia interessato al baluardo difensivo del Napoli, Kalidou. Il centrale senegalese dopo l’ennesima straordinaria stagione è finito sotto il radar dei blaugrana. Il tecnico dei catalani farebbe carte false per averlo con sé al Barça. Il capitano dei ‘Leoni di Tèranga’ è il profilo ideale per il tecnico Xavi. L’ex numero 6 delha più volte manifestato il suo interesse per il centrale difensivo. FOTO: – Getty Umtitisu: impossibile senza la cessione di Umtiti Nonostante le avances fatte al 26 azzurro, ilprima ha bisogno di liberarsi di alcuni esuberi, che pesano sulle casse del club. Primo tra tutti, il francese Samuel Umtiti. Campione del mondo con la Francia nel ...

