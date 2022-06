Al Rally di Estonia si sgonfia il WRC: soli 43 iscritti (Di domenica 19 giugno 2022) Sono appena 43 gli iscritti al Rally Estonia, settimo atto del Campionato del Mondo WRC. Un numero molto basso, ancor di più se si tiene conto che la gara estone è valida anche per il WRC3 Junior, cifra in ulteriore calo rispetto ai 59 iscritti dell’edizione 2020, quella del debutto iridato dell’Estonia nel WRC e Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 19 giugno 2022) Sono appena 43 glial, settimo atto del Campionato del Mondo WRC. Un numero molto basso, ancor di più se si tiene conto che la gara estone è valida anche per il WRC3 Junior, cifra in ulteriore calo rispetto ai 59dell’edizione 2020, quella del debutto iridato dell’nel WRC e Source

