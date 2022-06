9-1-1 4 e Lone Star 2 debuttano su Rai2 oggi tra emergenze estreme e addii, dov’è Liv Tyler? Anticipazioni 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) 9-1-1 4 e Lone Star 2 debuttano su Rai2 oggi, 19 giugno, per la gioia degli appassionati della serie e del suo spin-off. Dopo tanta attesa tornano le emergenze estreme di 911 con gli episodi della quarta stagione per la serie principale e quelli della seconda per la versione ambientata in Texas. Tra vicende personali, storie d’amore, paramedici e pompieri, ci ritroveremo a mettere insieme corse contro il tempo e allarmi nati dalle sapienti mani di produttori come Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. A tenere banco questa sera, almeno nel primo momento, è il Covid che irromperà, come è successo un po’ a tutte le serie, in 9-1-1 4 complicando la gestione delle emergenze, mentre in Lone Star ci sarà ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) 9-1-1 4 esu, 19, per la gioia degli appassionati della serie e del suo spin-off. Dopo tanta attesa tornano ledi 911 con gli episodi della quarta stagione per la serie principale e quelli della seconda per la versione ambientata in Texas. Tra vicende personali, storie d’amore, paramedici e pompieri, ci ritroveremo a mettere insieme corse contro il tempo e allarmi nati dalle sapienti mani di produttori come Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. A tenere banco questa sera, almeno nel primo momento, è il Covid che irromperà, come è successo un po’ a tutte le serie, in 9-1-1 4 complicando la gestione delle, mentre inci sarà ...

Pubblicità

dituttounpop : Le #serietv della settimana 19 - 911 s.4 +911: Lone Star s.2 Rai 2 RaiPlay 22 - The Umbrella Academy s.3 Netflix 2… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Rai2: In prima serata, “911” e “911 Lone Star”. Le nuove avventure di vigili del fuoco, paramedici e… - SilviaMangiapa1 : @scugnizzimiei Alle 21:05 trasmettono la s4 di 911 in prima TV, e a seguire alle 21:50 c'è la s2 di Lone Star in prima TV. - atsky2022 : @quinta @universo_astro @BetoORourke Poi il miraggio The Lone Star State indipendente i repubblicani del Texas ce lo hanno sempre avuto! - JayDoctopus : @FedTurris2 Alla fine sei stato una Lone Star? -