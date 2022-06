19 giugno … (Di domenica 19 giugno 2022) Gli eventi datati 19 giugno Dalla Lazio…alla Lazio: Bruno De Lazzari, nato il 19 giugno 1922, aveva esordito in Serie A con la maglia della Triestina contro il club della Capitale (4 ottobre 1942). In maglia biancoceleste vi ha disputato l’ultima gara (9 gennaio 1949). Quindici presenze nel massimo campionato e 63 tra i cadetti con le casacche di Brescia e Verona. E oggi compie sessant’anni Pasquale Bruno (senza dimenticare l’intervista a Ivan Zazzaroni pubblicata ieri con il Corriere dello Sport e i trofei con la Juventus). Nel ’93 festeggiò nel migliore dei modi il compleanno, con la Coppa Italia che equivale all’ultimo trofeo della storia torinista. Nella stagione precedente che aveva visto gli uomini di Mondonico finalisti di Coppa Uefa in pochi ricordano che in campionato il Torino era stata la miglior difesa, nonostante le zero sconfitte del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) Gli eventi datati 19Dalla Lazio…alla Lazio: Bruno De Lazzari, nato il 191922, aveva esordito in Serie A con la maglia della Triestina contro il club della Capitale (4 ottobre 1942). In maglia biancoceleste vi ha disputato l’ultima gara (9 gennaio 1949). Quindici presenze nel massimo campionato e 63 tra i cadetti con le casacche di Brescia e Verona. E oggi compie sessant’anni Pasquale Bruno (senza dimenticare l’intervista a Ivan Zazzaroni pubblicata ieri con il Corriere dello Sport e i trofei con la Juventus). Nel ’93 festeggiò nel migliore dei modi il compleanno, con la Coppa Italia che equivale all’ultimo trofeo della storia torinista. Nella stagione precedente che aveva visto gli uomini di Mondonico finalisti di Coppa Uefa in pochi ricordano che in campionato il Torino era stata la miglior difesa, nonostante le zero sconfitte del ...

