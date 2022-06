Zelensky visita Odessa e incontra i soldati: 'Finché vivete voi, c'è un forte muro ucraino' (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , dopo aver visitato la città di Mykolaiv, si è spinto fino a Odessa , considerata dai russi uno snodo importante nella conquista del Sud del Paese. E ai ... Leggi su globalist (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente, Volodymyr, dopo averto la città di Mykolaiv, si è spinto fino a, considerata dai russi uno snodo importante nella conquista del Sud del Paese. E ai ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky visita la base della Guardia Nazionale a Odessa. Il presidente ispeziona la base, le armi e il p… - repubblica : Guerra in Ucraina, Zelensky in visita al fronte a Mikolayv: 'Non smettere di lottare per la vittoria' - Tg3web : Una visita dall’alto valore simbolico, quella del presidente ucraino Zelensky a Mykolaiv, a una decina di chilometr… - mauriziocanetta : #permattinieri????????Mykolaiv: Visita di Zelensky. Ucraina pubblica piattaforma per denuncia crimini russi. ????Ballotta… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Zelensky in visita a Mykolaiv e Odessa. Kiev annuncia: «Online sito su crimini di guerra russi» -