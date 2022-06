(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non andrò a votare per Tommasi, non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votaremami confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato". Così Flavioa Rainews24.

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - Antonio_Tajani : Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno s… - raffaellapaita : “Nelle città abbiamo sostenuto i sindaci capaci. A Genova lista di #Bucci per rafforzarne la componente civica, a V… - mattinodipadova : Ballottaggio Verona, l’ex sindaco Tosi: “Voterò Sboarina, prima mi confronterò con Forza Italia” - TV7Benevento : Verona: Tosi, 'voterò Sboarina ma prima confronto con Fi' - -

Il leader della Lega commenta la decisione del candidato FdI di dire 'no' all'apparentamento con Forza Italia e con Flavioal ballottaggio: 'Spero ci ripensi. Unito il centrodestra ...Leggi Anche Ballottaggio, Sboarina ignora l'appello di Fdi e rifiuta l'apparentamento con: 'Accordi Con i veronesi, non di palazzo'"Non andrò a votare per Tommasi, non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire ...Proprio questa mattina parlando dal palco di Sesto San Giovanni Matteo Salvini è intervenuto sulle liti nel centrodestra e al rifiuto di Sboardina all'apparentamento con Fi e Carroccio e ha commentato ...