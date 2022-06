Transformers film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, streaming, curiosità (Di sabato 18 giugno 2022) Transformers è il film stasera in tv sabato 18 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Transformers film stasera in tv: trama Gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon, comandati dal cattivo Megatron, sono due razze di alieni che si combattono e hanno deciso di spostare il luogo delle loro battaglie sulla Terra alla ricerca di una potentissima fonte di energia, l’AllSpark. Tutto inizia con l’attacco ad una base militare statunitense in Qatar da parte di uno robot dei Decepticon che dopo aver ucciso molti soldati riesce a ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 18 giugno 2022)è ilin tv sabato 182022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:Gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon, comandati dal cattivo Megatron, sono due razze di alieni che si combattono e hanno deciso di spostare il luogo delle loro battaglie sulla Terra alla ricerca di una potentissima fonte di energia, l’AllSpark. Tutto inizia con l’attacco ad una base militare statunitense in Qatar da parte di uno robot dei Decepticon che dopo aver ucciso molti soldati riesce a ...

