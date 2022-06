Spalletti boccia l'arrivo di Deulofeu, c'è una preferenza a centrocampo (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano il tecnico di Certaldo vorrebbe invece un centrocampista ben preciso: Jordan Veretout. 'Okay, ma non mi prendete Deulofeu. Che è un giocatore devastante ma è un ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano il tecnico di Certaldo vorrebbe invece un centrocampista ben preciso: Jordan Veretout. 'Okay, ma non mi prendete. Che è un giocatore devastante ma è un ...

Pubblicità

Paroladeltifoso : Spalletti boccia Meret: “L’uscita dal basso è il futuro” - OEddans_ : Il corriere dello sport due giorni fa diceva che #spalletti non risponde al telefono. Oggi: - Spalletti non vuole… - MundoNapoli : TMW – Spalletti boccia Meret in diretta nazionale e manda un messaggio alla società -