Solari 2022 | tante formule per un’abbronzatura responsabile

(Di sabato 18 giugno 2022) Quest’anno sono 30milioni gli italiani che andranno in vacanza, 27milioni rimarranno in Italia, la maggior parte andrà al mare, il 18% sceglierà come destinazione una città d’arte (fonte: Dermoskopika), tutti (si spera) si troveranno di fronte alla scelta deiperfetti per. Impresa tutt’altro che facile poiché le variabili che entrano in gioco sono: il fototipo, le caratteristiche della pelle, il livello di abbronzatura che si vuole ottenere, la località. Al mare, una pelle scura può accontentarsi di una protezione solare media purché rispettosa degli habitat acquatici. In montagna invece, con la neve che riflette l’85% delle radiazioni UV (contro l’acqua che ne irradia solo il 5%), serve un Spf 50 con un flacone pratico da portare con sé. Unsplash ...