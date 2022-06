Reazione a Catena 18 giugno 2022: Le piante grasse (Di sabato 18 giugno 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 18 giugno 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni Le piante grasse, due ragazze e un ragazzo di Milano. Le piante grasse – Isabella, Cesare e Chiara – al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 797 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 giugno 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 18. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni Le, due ragazze e un ragazzo di Milano. Le– Isabella, Cesare e Chiara – al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 797 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata...

Pubblicità

BTSxArmy1673 : RT @elycarterkook: Oggi é il giorno del progetto del filo/spago viola per supportare i Bangtan. Cerchiamo di farlo tutte e che ci sia poi u… - zazoomblog : Reazione a Catena le Piante Grasse sbagliano soluzione per colpa del solvente - #Reazione #Catena #Piante #Grasse - jfraiegari : RT @elycarterkook: Oggi é il giorno del progetto del filo/spago viola per supportare i Bangtan. Cerchiamo di farlo tutte e che ci sia poi u… - foreverlogans : Ma posso vedere reazione catena su qualche sito ?????? - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni: montepremi e parola vincente di sabato 18 giugno 2022 #reazioneacatena -