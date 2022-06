Quanto varrebbe un partito di Di Maio, sondaggisti divisi: il M5S morirà, ma anche lui rischia (Di sabato 18 giugno 2022) Quanto varrebbe un partito di Luigi Di Maio? Nella cornice dello scontro finale tra Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, propedeutico a una scissione, i sondaggisti si scatenano, avanzano le previsioni. Quasi tutti sostengono che il titolo di coda sia proprio l’addio di Di Maio al M5S: «Vedrete che farà la scissione e si butterà sul centro», dicono alcuni “contiani” intercettati dal Messaggero. Pare che il “passaggio” non fosse così inatteso, se le indiscrezioni sul nuovo partito a guida Sala e pagato da Librandi prendesso quota. Ma altri attendono a braccia aperte il possibile scissionista in rotta con Conte: Emilio Carelli, ex pentastellato ora Coraggio Italia con Toti e Quagliarello, ha fatto sapere che lo accoglierebbe volentieri. Così quel un pezzo del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022)undi Luigi Di? Nella cornice dello scontro finale tra Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, propedeutico a una scissione, isi scatenano, avanzano le previsioni. Quasi tutti sostengono che il titolo di coda sia proprio l’addio di Dial M5S: «Vedrete che farà la scissione e si butterà sul centro», dicono alcuni “contiani” intercettati dal Messaggero. Pare che il “passaggio” non fosse così inatteso, se le indiscrezioni sul nuovoa guida Sala e pagato da Librandi prendesso quota. Ma altri attendono a braccia aperte il possibile scissionista in rotta con Conte: Emilio Carelli, ex pentastellato ora Coraggio Italia con Toti e Quagliarello, ha fatto sapere che lo accoglierebbe volentieri. Così quel un pezzo del ...

