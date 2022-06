(Di sabato 18 giugno 2022) Compie 20 anni l’Associazione cetarese “Amici delle”, costituita in principio da 30 soci, oggi divenuti 60. Un compleanno che hanno voluto festeggiare presentanto le diverse iniziative, che metteranno in campo fino alla fine dell’anno, per raccontare alla comunità locale e a tutto il territorio salernitano e non, un’esperienza ventennale molto singolare. Un importante servizio reso alla comunità cetarese, grazie all’impegno di tutti soci, che ha spinto il suo prodotto di riferimento, lee ladi, verso un successo nel quale pochi credevano. L’associazione è riuscita, non senza fatica, a tenere insieme armatori, ristoratori, aziende di trasformazione, ma anche soltanto appassionati, giornalisti, studiosi del settore, un’esperienza interessante che ha dato i suoi frutti. Fra le attività nel ...

Fra le attività nel mirino dell'associazione si segnala la prosecuzione e lo sviluppo dell'esperienza delsulla colatura di alici e l'elaborazione di un'analoga esperienza per ...Una persona su sei, a un certo punto della propria vita, diventa disabilee per questo ... iavranno sottotitoli live. WICIP entra nel vivo grazie al primo evento in presenza, che si ... Panel sensoriale sulla colatura di alici C'è un compleanno da festeggiare in questo mese di giugno 2022. Compie 20 anni di attività l'associazione cetarese ‘Amici delle Alici'. Costituita fra oltre 30 soci il 13 giugno 2002, negli anni il so ...Si riunisce per la prima volta il Panel sul tartufo, costituito dai giudici qualificati formati durante il “Corso di analisi sensoriale” organizzato dal ...