Palermo, Tirrito (Co.G.I.): “Bene l’ultimo sequestro di beni mafiosi, ora il Sindaco scelga come gestire queste risorse” (Di sabato 18 giugno 2022) “Il sequestro effettuato dalla Dia di beni per 20 milioni di euro – tra i quali 13 immobili – a un imprenditore di Palermo attivo nel settore dei surgelati e ritenuto funzionale alla mafia, è un’ottima notizia. Lo Stato c’è e prosegue nella strada segnata da Falcone, quella cioè di utilizzare le piste economiche sia in fase investigativa per arrivare a chi muove i fili, sia in fase repressiva per togliere disponibilità alla criminalità. Ma va fatto un ulteriore passo, e cioè quello di riassegnare i beni confiscati alla società civile, per scopi di pubblica utilità, per attività sociali che possano incidere sul territorio”. Lo afferma Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia. “All’attività investigativa – prosegue – , va affiancata la scelta politica. Il neo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) “Ileffettuato dalla Dia diper 20 milioni di euro – tra i quali 13 immobili – a un imprenditore diattivo nel settore dei surgelati e ritenuto funzionale alla mafia, è un’ottima notizia. Lo Stato c’è e prosegue nella strada segnata da Falcone, quella cioè di utilizzare le piste economiche sia in fase investigativa per arrivare a chi muove i fili, sia in fase repressiva per togliere disponibilità alla criminalità. Ma va fatto un ulteriore passo, e cioè quello di riassegnare iconfiscati alla società civile, per scopi di pubblica utilità, per attività sociali che possano incidere sul territorio”. Lo afferma Maricetta, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia. “All’attività investigativa – prosegue – , va affiancata la scelta politica. Il neo ...

