Nuoto, programma batterie e finali 19 giugno: orari, calendario, italiani in gara, tv, streaming (Di sabato 18 giugno 2022) Proseguiranno domani, domenica 19 giugno, i Mondiali 2022 di Nuoto in corsia, in programma fino a sabato 25 giugno a Budapest, in Ungheria. Le batterie si disputeranno dalle 9.00 alle 11.45, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle 18.00 alle 19.50. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre semifinali e finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare. programma MONDIALI Nuoto Domenica 19 giugno 09.00-11.45 batterie 100 dorso donne (Margherita ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Proseguiranno domani, domenica 19, i Mondiali 2022 diin corsia, infino a sabato 25a Budapest, in Ungheria. Lesi disputeranno dalle 9.00 alle 11.45, mentre semiandranno in scena dalle 18.00 alle 19.50. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay, mentre semisaranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in direttasu RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare.MONDIALIDomenica 1909.00-11.45100 dorso donne (Margherita ...

