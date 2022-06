Loki | curiosità sul personaggio Marvel LGBTQ+

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 giugno 2022), la serie uscita a giugno del 2021 è stata tra le più amate dai fan dellaCinematic Universe. Infatti, se da una parte non ha risparmiato fondamentali svolte di trama sul Multiverso, dall’altra ha approfondito e caratterizzato maggiormente il nostro dio dell’inganno. Oggi lo vogliamo celebrare insieme qui su MetroNerd.: la sessualità nell’episodio 3 Il terzo episodio della serie tv è famoso per una rivelazione. In un dialogo con Sylvie, la sua variante, scopriamo ufficialmente la sessualità di. Sylvie: “Sei un principe. Dovevano esserci aspiranti principesse o, forse, un altro principe”.: “Un po’ di entrambi. Sospetto come te”. Non sono una novità, per gli amanti del fumetto, la bisessualità e la fluidità di genere di. In un fotogramma ...