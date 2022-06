Lo sfogo dell'ex GF Roberta Beta: "Da un anno non lavoro, autostima sotto i piedi" (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'ex concorrente della prima edizione del 'Grande Fratello', Roberta Beta, ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l'autostima che sprofonda. "Oggi la mia giornata è vuota - ha detto in un video pubblicato su Instagram - perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l'autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo", ha concluso con un'espressione di delusione. Roberta ha partecipato all'edizione di esordio del reality show su Canale 5, nel ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'ex concorrentea prima edizione del 'Grande Fratello',, ha postato unosui social sulche manca e l'che sprofonda. "Oggi la mia giornata è vuota - ha detto in un video pubblicato su Instagram - perché manca il. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è unche non. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma ilretribuito manca e francamente l'va a finire. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo", ha concluso con un'espressione di delusione.ha partecipato all'edizione di esordio del reality show su Canale 5, nel ...

