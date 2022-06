LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: condizioni complicate, comanda Tsunoda su Vettel. Domani Leclerc partirà ultimo (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Bottas si mette a condurre in 1:37.909 con 303 millesimi su Tsunoda, ma ora Stroll è secondo a 234 19.20 Migliora ancora Vettel in 1:38.294 con 854 millesimi su Magnussen, ma ora è Tsunoda in vetta in 1:38.262 19.19 La pioggia sembra essere nuovamente aumentata dopo un momento nel quale sembrava stesse rallentando. condizioni davvero complicate. Entra in pista anche Perez. 19.18 Vettel fa segnare il nuovo record nel T2 e chiude con il miglior tempo in 1:39.041 con 107 millesimi su Magnussen. Norris quinto a 3.8 19.17 Ancora tutto fermo in casa Red Bull, mentre iniziano i lavori anche in casa McLaren con Norris su tempi ancora molto alti 19.16 Vettel fa segnare ottimi intermedi sul bagnato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Bottas si mette a condurre in 1:37.909 con 303 millesimi su, ma ora Stroll è secondo a 234 19.20 Migliora ancorain 1:38.294 con 854 millesimi su Magnussen, ma ora èin vetta in 1:38.262 19.19 La pioggia sembra essere nuovamente aumentata dopo un momento nel quale sembrava stesse rallentando.davvero. Entra in pista anche Perez. 19.18fa segnare il nuovo record nel T2 e chiude con il miglior tempo in 1:39.041 con 107 millesimi su Magnussen. Norris quinto a 3.8 19.17 Ancora tutto fermo in casa Red Bull, mentre iniziano i lavori anche in casa McLaren con Norris su tempi ancora molto alti 19.16fa segnare ottimi intermedi sul bagnato ...

