La Bce ha sbagliato. Ma invocare il "whatever it takes" è segno che abbiamo perso tempo

(Di sabato 18 giugno 2022) La voglia di misure d'emergenza ci mostra come in dieci anni non si sia venuti a capo dei limiti strutturali dell’euro

La voglia di misure d'emergenza ci mostra come in dieci anni non si sia venuti a capo dei limiti strutturali dell’euro.L'inflazione sale e le banche centrali continuano a rispondere alzando i tassi e provocando conseguenze negative che non saranno senza effetti ...