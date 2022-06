(Di sabato 18 giugno 2022) Nicolas Cage nella vita reale si è da tempo calato nei panni della star cinematografica, strampalata e strafottente, un personaggio alimentato dai meme dei giovani fan sui social network. Ildi Mr. C è un regalo per loro. Leggi

Pubblicità

Internazionale

Nicolas Cage e Pedro Pascal sono una squadra vincente in Ildi Mr. C , una commedia romantica e d'amicizia, bonaria e piena di azione. Pascal è particolarmente adorabile nel ruolo del miliardario spagnolo Javier "Javi" Gutierrez, che adora a tal punto ...... e in una passeggiata con mio figlio mi sono ritrovato a vedere questoche è al suo fianco'. E così, dopo averle bellezze di Boston nei tre giorni successivi, al mattino con bagagli e ... Il talento di Mr. C è girato con amore ma è solo per i fan sfegatati - Eileen Jones Eva Longoria, Sofia Carson, Diane Warren, Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Catherine Hardwicke, Marco Giallini, Isabella Ferrari e i Campioni del Mondo dell’82 per un programm ...