Il ritorno di Game of Thrones (e Kit Harington), con uno spin-off dedicato a Jon Snow (Di sabato 18 giugno 2022) Un annuncio ha sconvolto i fan di Game of Thrones, la serie cult più vista e amata al mondo, tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin. Sì, perché se ad agosto 2022 è prevista l'uscita su Sky di House of the Dragon – prequel che racconta le vicende ambientate quasi 200 anni prima della serie originale – ancora non si era mai parlato ufficialmente di un sequel. O di un capitolo che raccontasse il futuro dei personaggi, dopo le vicende delle otto stagioni. Ma secondo l'Hollywood Reporter, HBO starebbe lavorando alla creazione di uno spin-off che vede come protagonista assoluto Jon Snow. Vi raccomandiamo... Squid Game: The Challenge, la serie tv coreana diventa un reality A quanto sembra, quindi, Kit Harington torna ...

