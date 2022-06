Ida Platano: la decisione che stupisce tutti (Di sabato 18 giugno 2022) La dama bresciana del parterre femminile di Uomini e Donne ha preso una decisione drastica: gli utenti sono rimasti senza parole. Le registrazioni di Uomini e Donne si sono concluse da qualche settimana. L’ultimissima puntata ha visto come protagonista assoluta Ida Platano, nuovamente disperata ed in lacrime per il comportamento di Riccardo Guarnieri. Per giorni infatti, il cavaliere pugliese aveva dato adito a pensieri circa un eventuale ritorno di fiamma: ammiccamenti, sorrisi, abbracci – tutto lasciava pensare che non avesse dimenticato la nota dama bresciana. Eppure, nell’ultima registrazione presso gli studi Mediaset, l’ennesimo tentativo di riavvicinamento si è concluso nuovamente in tragedia. Ida Platano (Instagram)Ida Platano era visivamente nervosa e alterata, il corpo tremava ad una ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 giugno 2022) La dama bresciana del parterre femminile di Uomini e Donne ha preso unadrastica: gli utenti sono rimasti senza parole. Le registrazioni di Uomini e Donne si sono concluse da qualche settimana. L’ultimissima puntata ha visto come protagonista assoluta Ida, nuovamente disperata ed in lacrime per il comportamento di Riccardo Guarnieri. Per giorni infatti, il cavaliere pugliese aveva dato adito a pensieri circa un eventuale ritorno di fiamma: ammiccamenti, sorrisi, abbracci – tutto lasciava pensare che non avesse dimenticato la nota dama bresciana. Eppure, nell’ultima registrazione presso gli studi Mediaset, l’ennesimo tentativo di riavvicinamento si è concluso nuovamente in tragedia. Ida(Instagram)Idaera visivamente nervosa e alterata, il corpo tremava ad una ...

Pubblicità

StraNotizie : Uomini e Donne Ida Platano prende una drastica decisione - ParliamoDiNews : Ida Platano stravolta: cambio di look per la dama di `Uomini e Donne` - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - zazoomblog : Ida Platano stravolta: cambio di look per la dama di “Uomini e Donne” - #Platano #stravolta: #cambio #“Uomini… - zazoomblog : Minacce di morte per Ida Platano la dama denuncia tutto Parole pesantissime - #Minacce #morte #Platano #denuncia… - IsaeChia : #UominieDonne, nuovo amore per Riccardo Guarnieri? Ecco chi sarebbe Il cavaliere, ex di Ida Platano, pizzicato pi… -