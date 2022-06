Guerra Ucraina, russi premono su Severodonetsk e verso Izyum. Attaccata Odessa (Di sabato 18 giugno 2022) - Attaccati tutti i principali centri del Lugansk e nel polo chimico Azot i soldati iniziano ad arrendersi. Scambio di accuse sui corridoi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 giugno 2022) - Attaccati tutti i principali centri del Lugansk e nel polo chimico Azot i soldati iniziano ad arrendersi. Scambio di accuse sui corridoi ...

Pubblicità

welikeduel : 'Abbiamo iniziato l'anno parlando dell'Afghanistan, del fallimento di 20 anni di guerra. Poi è iniziata la guerra i… - riotta : Medvedev e Lavrov non son mai stati 'colombe', solo putinisti Doc. Erano i columnist filorussi, o favorevoli allo s… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - Bart_Press : M.Rutte:“#Ucraina deve vincere o dobbiamo fare il possibile per avvicinarla alla vittoria;questa è anche la nostra… - TuttoSuRoma : Ucraina, Landini alla #manifestazione Cgil a #Roma: “Contro ogni guerra” -