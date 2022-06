GP Canada | FP3 | sul bagnato emerge Alonso

Pubblicità

LiveGPit : #F1 GP Canada, FP3: nel diluvio di Montreal svetta Alonso ?? @vincebuonpane - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Canada 2022, FP3: sul bagnato spuntano Alonso e l’Alpine. Gasly 2°, poi Vettel ? di Alessandro Secchi ?? - diegocatalano77 : Gp Canada 2022/Red Bull: Fp3 bagnate dalle quali sono emerse poche indicazioni - fuoripistanet : Nelle FP3 del GP del Canada è un duello tra vecchie glorie: Alonso è il più veloce, ma anche Vettel (terzo) non è d… - autosprint : ?? #GPCanada, FP3: sul bagnato emerge #Alonso -

La notizia tanto temuta dai tifosi di Maranello è diventata realtà: Charles Leclerc partirà ultimo in griglia nel GP del. Questo sabato prima delle(in programma alle 19 italiane) la Ferrari ha deciso per un altro cambio completo di motore che costringe il monegasco in fondo alla griglia. Una decisione che ...DIRETTA FORMULA 1,GP2022: SAINZ ALZA L'ASTICELLA Pur prendendosi qualche rischio di troppo, Carlos Sainz stampa un 1'35"858 che lo colloca in prima posizione davanti al connazionale ...Pioggia e pista bagnata per la terza sessione di libere del Gran Premio del Canada 2022. In condizioni problematiche di grip e visibilità, davanti a tutti ...Pioggia, freddo e vento si sono abbattuti sul Circuit Gilles Villeneuve sin dal mattino stravolgendo le strategie per la terza sessione di prove libere, appena conclusa con il miglior tempo di un ...