Giovanni Allevi ha il mieloma: cos'è e quali sono i sintomi? L'annuncio del compositore sui social

Giovanni Allevi ha il mieloma: il compositore ha dato la notizia attraverso i suoi canali social, spiazzando tutti. Per dedicarsi alle cure, sarà, inoltre, costretto a rinunciare ed annullare il suo tour estivo.

Giovanni Allevi ha il mieloma: cos'è e quali sono i sintomi?

Giovanni Allevi è malato: la triste notizia è circolata sul web e suoi social nelle ultime ore. Uno choc non solo per lui ma anche per molti appassionati del compositore che nei prossimi mesi dovrà dedicarsi esclusivamente alle cure ed infatti è stato costretto ad annullare il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico molto ...

