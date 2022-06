Flavio Insinna, ore decisive. Cambiamenti in atto nella carriera: drastica decisione dei vertici (Di sabato 18 giugno 2022) Flavio Insinna al capolinea, sembra proprio che qualcosa tramonti per lui alla Rai. Le voci insistono, sarà vero il cambio di guardia? Sono tempi cruciali per quanto riguarda la carriera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 giugno 2022)al capolinea, sembra proprio che qualcosa tramonti per lui alla Rai. Le voci insistono, sarà vero il cambio di guardia? Sono tempi cruciali per quanto riguarda la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

nonsonpago1 : RT @billutz: Flavio #Insinna è proprio una bella persona. #Blob - billutz : Flavio #Insinna è proprio una bella persona. #Blob - nonsonpago1 : RT @NinoCascione1: Con questa colonna sonora già mi fai tanta simpatia. Dai Flavio #Insinna (o come dite voi: Daje) ?? #blob - NinoCascione1 : Con questa colonna sonora già mi fai tanta simpatia. Dai Flavio #Insinna (o come dite voi: Daje) ?? #blob - Romanito_21 : @RaiPremium Accendo la TV e in un episodio di #HoSposatoUnoSbirro vedo una @gracivaleria che sfoggia la sua sensual… -