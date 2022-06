F1, Valtteri Bottas: “Abbiamo avuto un problema con l’elettronica, non riuscivo a scalare le marce” (Di sabato 18 giugno 2022) Valtteri Bottas ha espresso il proprio parere alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. Il finnico di Alfa Romeo non inizia nel migliore dei modi il fine settimana nordamericano al termine di un turno in cui ha concluso solo tre passaggi. L’ex alfiere dell’Alfa Romeo dovrà sfruttare al massimo la terza libera di domani al fine di preparare al meglio le qualifiche che potrebbero disputarsi sul bagnato. Il condizionale resta d’obbligo in un tracciato molto particolare che negli ultimi anni non è stato utilizzato in seguito all’emergenza sanitaria. L’ex portacolori di Mercedes ha rilasciato ai media attraverso i microfoni della propria formazione: “È deludente aver perso la FP2. Abbiamo avuto un problema con ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)ha espresso il proprio parere alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. Il finnico di Alfa Romeo non inizia nel migliore dei modi il fine settimana nordamericano al termine di un turno in cui ha concluso solo tre passaggi. L’ex alfiere dell’Alfa Romeo dovrà sfruttare al massimo la terza libera di domani al fine di preparare al meglio le qualifiche che potrebbero disputarsi sul bagnato. Il condizionale resta d’obbligo in un tracciato molto particolare che negli ultimi anni non è stato utilizzato in seguito all’emergenza sanitaria. L’ex portacolori di Mercedes ha rilasciato ai media attraverso i microfoni della propria formazione: “È deludente aver perso la FP2.uncon ...

Pubblicità

Gianludale27 : Altro tentativo, altro rientro per Bottas. Purtroppo continuano i problemi per Valtteri - si tratta di un'altra ses… - Formula1Co : Valtteri Bottas: ???'È fantastico tornare in Canada dopo così tanto tempo. Questa è una città che abbraccia davver… - ADebarnot : RT @OvertakeCentral: Overtake #71: Daniel Ricciardo on Valtteri Bottas (2016 Italian Grand Prix) - ilpodioseralef1 : 9. Leclerc, con il secondo DNF stagionale, diventa uno dei piloti meno efficienti in griglia, capace di convertire… - sami_hater : @giuseppeJ1306 qua tocca dire che hanno preso come esempio una lotta bottas vs hamilton dove probabilmente nella ra… -