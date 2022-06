F1, GP Canada: Alonso il più veloce in terze libere (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Gp di F1, l’Alpine di Fernando Alonso è stata la più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere, bagnate dalla pioggia, a Montreal. Secondo tempo per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e terza l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Decimo tempo per la Ferarri di Carlos Sainz, preceduto dal campione del Mondo Max Verstappen su Red Bull. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Gp di F1, l’Alpine di Fernandoè stata la piùnella terza e ultima sessione di prove, bagnate dalla pioggia, a Montreal. Secondo tempo per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e terza l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Decimo tempo per la Ferarri di Carlos Sainz, preceduto dal campione del Mondo Max Verstappen su Red Bull. L'articolo proviene da Italia Sera.

