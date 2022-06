F1 | Fernando Alonso | “Un secondo posto fantastico! Domani in gara? Attaccherò Vestappen in curva 1”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) Straordinario.centra una prima fila di platino al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e fa capire ancora una volta che la sua voglia di correre e stupire sia immutata. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, oggi dominato dalla pioggia, abbiamo assistito ad una Q3 davvero da adrenalina pura, con l’asturiano che ha centrato una seconda posizione davvero di livello assoluto. La pole position è andata al campione del mondo in carica, Max Verstappen, con il tempo di 1:21.299 con le gomme intermedie, ma il portacolori della Alpine si è fermato a soli 645 millesimi, precedendo rivali come Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Un grande segnale per lo spagnolo che ha davvero incendiato il pubblico canadese. Il suo commento al termine delle qualifiche non poteva ...