“È nata”. Anna Tatangelo, fiocco rosa in famiglia: una notizia che la riempie di gioia (Di sabato 18 giugno 2022) Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia. La notizia più bella non è stata riferita dalla cantante, bensì da un suo componente familiare. E immediatamente è arrivata la reazione dell’ex di Gigi D’Alessio, che ha manifestato tutta la sua gioia per questo lieto evento. Felicità totale nel nucleo della sua famiglia, che non aspettava altro che la nascita della piccola. Sono anche stati rivelati il sesso e soprattutto il nome della bimba, che ha permesso ad Anna di esultare e di vivere un momento unico. Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia. E questo splendido annuncio ne segue invece uno più triste di qualche giorno fa, infatti il padre è stato derubato. In particolare, come riportato dal sito Fanpage, dei ladri ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022), nuovo arrivo in. Lapiù bella non è stata riferita dalla cantante, bensì da un suo componente familiare. E immediatamente è arrivata la reazione dell’ex di Gigi D’Alessio, che ha manifestato tutta la suaper questo lieto evento. Felicità totale nel nucleo della sua, che non aspettava altro che la nascita della piccola. Sono anche stati rivelati il sesso e soprattutto il nome della bimba, che ha permesso addi esultare e di vivere un momento unico., nuovo arrivo in. E questo splendido annuncio ne segue invece uno più triste di qualche giorno fa, infatti il padre è stato derubato. In particolare, come riportato dal sito Fanpage, dei ladri ...

MazzaliVanna : RT @Antonio79B: 'Ho telefonato ad Anna in Italia e l'ho svegliata. All'inizio era convinta fosse uno scherzo, quando ha capito che dicevo s… - fattukk : RT @Antonio79B: 'Ho telefonato ad Anna in Italia e l'ho svegliata. All'inizio era convinta fosse uno scherzo, quando ha capito che dicevo s… - Megliodasola : RT @Antonio79B: 'Ho telefonato ad Anna in Italia e l'ho svegliata. All'inizio era convinta fosse uno scherzo, quando ha capito che dicevo s… - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'Ho telefonato ad Anna in Italia e l'ho svegliata. All'inizio era convinta fosse uno scherzo, quando ha capito che dicevo s… - Antonio79B : 'Ho telefonato ad Anna in Italia e l'ho svegliata. All'inizio era convinta fosse uno scherzo, quando ha capito che… -