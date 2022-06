Dumfries-Inter, addio possibile? Le cifre richieste da Marotta (Di sabato 18 giugno 2022) La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di nuove contropartite tecniche da inserire nella trattativa col Chelsea, per riportare Romelu Lukaku a Milano. Tra i papabili che potrebbero fare il percorso inverso, e quindi il prossimo anno vestire la maglia dei Blues, c’è Denzel Dumfries, che però la dirigenza Interista lo valuta 60 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Dumfries Inter Prezzo Il difensore olandese era stato acquistato dall’Inter, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, per sostituire Achraf Hakimi trasferitosi al PSG. Dumfries nel corso della stagione, ha collezionato 33 presenze e messo a segno 5 reti. Le sue prestazioni non hanno fatto rimpiangere la cessione del marocchino. Emanuele Pagliano Migliardi Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di nuove contropartite tecniche da inserire nella trattativa col Chelsea, per riportare Romelu Lukaku a Milano. Tra i papabili che potrebbero fare il percorso inverso, e quindi il prossimo anno vestire la maglia dei Blues, c’è Denzel, che però la dirigenzaista lo valuta 60 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.Prezzo Il difensore olandese era stato acquistato dall’, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, per sostituire Achraf Hakimi trasferitosi al PSG.nel corso della stagione, ha collezionato 33 presenze e messo a segno 5 reti. Le sue prestazioni non hanno fatto rimpiangere la cessione del marocchino. Emanuele Pagliano Migliardi

