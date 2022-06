Cuiaba vs Ceara | pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 giugno 2022) Ancora impantanato nella zona retrocessione dopo un’altra sconfitta infrasettimanale,ospiterà sabato unadelsotto la nuova gestione all’Arena Pantanal. Mentre i padroni di casa sono stati battuti per la terza volta in cinque partite del Brasileiro, i loro ospiti hanno tenuto i campioni in carica a reti inviolate l’ultima volta per rimanere imbattuti dall’inizio di maggio. Il calcio di inizio divsè prevista oggi sabato 18 giugno a mezzanotte ora italiana Prepartitavsa che punto sono le due squadre?Dopo aver vinto contro il Corinthians con l’1-1 casalingo di sabato scorso contro il Bragantino, quandosi è recato a Rio de Janeiro per lo scontro di mercoledì ...