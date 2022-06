Cinisello Balsamo, travolse e uccise una donna di 53 anni con il bus: “L’autista Atm stava scrivendo in una chat a luci rosse” (Di sabato 18 giugno 2022) Era impegnato a chattare con il cellulare per organizzare incontri a luci rosse quando ha travolto e ucciso una donna Cristina Conforti di 53 anni. Per lui, un 47enne autista Atm la procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio stradale avvenuto l’11 dicembre del 2020 in via Gorki, nel centro abitato di Cinisello Balsamo (Milano). Nel capo di imputazione gli si contesta la “colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia nonché inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale” arrivato in prossimità dell’attraversamento pedonale “non prestava adeguata attenzione alla guida essendo impegnato in conversazioni scritte via Facebook Messenger con il proprio cellulare”, urtando con lo pneumatico il cordolo in cemento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Era impegnato atare con il cellulare per organizzare incontri aquando ha travolto e ucciso unaCristina Conforti di 53. Per lui, un 47enne autista Atm la procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio stradale avvenuto l’11 dicembre del 2020 in via Gorki, nel centro abitato di(Milano). Nel capo di imputazione gli si contesta la “colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia nonché inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale” arrivato in prossimità dell’attraversamento pedonale “non preadeguata attenzione alla guida essendo impegnato in conversazioni scritte via Facebook Messenger con il proprio cellulare”, urtando con lo pneumatico il cordolo in cemento del ...

