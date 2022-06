Calciomercato Juventus | fissato il pezzo per l’addio di Rabiot

(Di sabato 18 giugno 2022) . Il francese pronto a salutareavrebbe scelto di lasciare la Juve e la Juve, in cambio di 15-20 milioni, intende accontentarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport sul futuro del centrocampista francese. Il giocatore della Juve avrebbe attirato già l’interesse di tre big della Premier League: Manchester United, Chelsea e anche il ricchissimo Newcastle. Non è nemmeno da escludere l’ipotesi di un ritorno al Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si attende la decisione di #DiMaria. Piace #Arnautovic come vice Vlahovic. #Rabiot in… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, i bianconeri attendono più fiduciosi la risposta per #DiMaria - Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - Marina_1636 : RT @tuttosport: #Juve-#Koulibaly: i soldi ci sono, ora dipende tutto da #Agnelli e ADL ?? - TUTTOJUVE_COM : Kostic vuole la Juventus, ma ballano 5-10 milioni con l'Eintracht -

Commenta per primo Lae il colpo Pogba : la top10 dei francesi in bianconero.Continua Tempo di riscatti DEMIRAL (ATALANTA) THEATE (BOLOGNA) VICARIO (EMPOLI) TORREIRA (FIORENTINA) PIATEK (FIORENTINA) MORATA () FLORENZI (MILAN) MESSIAS (MILAN) ANGUISSA (NAPOLI) OLIVEIRA ...Secondo il Corriere dello Sport, per Kostic l'Eintracht continua a chiedere 20 milioni di euro, ma l'esterno serbo è in scadenza a giugno 2023, tra un anno, e ...La Juventus come vice-Vlahovic ha sondato anche il nome di Luis Muriel. Stando a quanto riporta Calciomercato.com il colombiano avrebbe messo in vendita la sua ...