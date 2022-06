(Di sabato 18 giugno 2022) Il 35enne centrocampista spagnolo era arrivato nel gennaio 2019 dal Chelsea MONTECARLO () - Arriva ai titoli di coda l'avventura monegasca di Cesc. In scadenza a fine mese, il 35enne ...

In scadenza a fine mese, il 35enne centrocampista spagnolo viene salutato dal: "Il campione del mondo 2010 ha portato nel gruppo la sua esperienza e le sue conoscenze acquisite nell'arco della ...Cesc Fabregas ha lasciato il. Lo ha confermato lo stesso club francese attraverso un tweet ( 'Grazie @cescofficial!' ). La futura destinazione dell'ex Chelsea è ancora incerta. Il suo ultimo anno nel Principato è stato ... Calcio: Monaco, Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo Il 35enne centrocampista spagnolo era arrivato nel gennaio 2019 dal Chelsea MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Arriva ai titoli di coda l'avventura monegasca di Cesc Fabregas. In scadenza a fine ...Secondo il quotidiano inglese il difensore dell'Inter può essere l'erede di Rudiger, mentre il centravanti del Bayern sostituirebbe Lukaku che è destinato a tornare in nerazzurro ...