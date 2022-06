Bruno | «Gli attaccanti attuali sono scarsi Non avrei problemi a marcarli»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 giugno 2022) Pasquale, ex calciatore, ha parlato del calcio di oggi ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi sulle differenze dei campioni Pasquale, ex calciatore, ha parlato del calcio di oggi ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi sulle differenze dei campioni. Le sue dichiarazioni: «Gli. Ogni stop di Belotti finisce a tre metri nona marcarlo. Prima facevo fallo perché era impossibile anticipare Van Basten, Careca, Aguilera e Maradona manco lo cito. Il calcio di oggi non lo guardo, una tristezza, una noia. Anche la Nazionale l’ho vista poco». L'articolo proviene da Calcio News 24.