Village Celimontana Roma: note solidali con Max Maglione (Di venerdì 17 giugno 2022) Una notte di note solidali con "Metà di me tour 2022". Al Village Celimontana di Roma Max Maglione e la sua band per una serata speciale dedicata all'associazione Peter Pan, il 17 giugno ore 21.45. Max Maglione al Village Celimontana: note solidali con "Metà di me tour 2022" Una notte di note solidali per un progetto del cuore, quello che da tempo l'artista Max Maglione porta in giro per teatri e piazze. La voglia di trasformare la musica in uno strumento speciale. Sensibilizzare la platea, emozionarla, farla sorridere e cantare, per sprigionare quanto di bello c'è in ognuno. Questo è l'intento di Maglione con il suo show "Metà ...

