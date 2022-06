Una Vita, anticipazioni 18 giugno: David salva Valeria da Aurelio e i due si avvicinano. Per Felipe arriva Dori (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 18 giugno: lunga appuntamento con la telenovela spagnola anche domani. Volete scoprire gli spoiler? Una Vita, anticipazioni 18 giugno: Fabiana rifiuta una proposta d’affari. Servante vuole fare un costoso dono ad Alodia ma … Ad Acacias si presenta un agente immobiliare, interessato alla pensione “Buena Noche” di Fabiana e Servante. La donna è categorica nel non accettare la vendita (non dà all’uomo neppure la possibilità di esporre il suo progetto) e il marito è contrariato. Nel frattempo chiede ad Alodia di dargli una certa somma (100 pesetas), dicendole che le comprerà un clavicordo, per continuare a coltivare le sue ambizioni musicali … Tuttavia si capirà subito che vorrà utilizzare i soldi per ben altro scopo. David impedisce ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 giugno 2022) Una18: lunga appuntamento con la telenovela spagnola anche domani. Volete scoprire gli spoiler? Una18: Fabiana rifiuta una proposta d’affari. Servante vuole fare un costoso dono ad Alodia ma … Ad Acacias si presenta un agente immobiliare, interessato alla pensione “Buena Noche” di Fabiana e Servante. La donna è categorica nel non accettare la vendita (non dà all’uomo neppure la possibilità di esporre il suo progetto) e il marito è contrariato. Nel frattempo chiede ad Alodia di dargli una certa somma (100 pesetas), dicendole che le comprerà un clavicordo, per continuare a coltivare le sue ambizioni musicali … Tuttavia si capirà subito che vorrà utilizzare i soldi per ben altro scopo.impedisce ad ...

