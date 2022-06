Ultime Notizie – Andreoni: “Stop quarantena positivi covid? No assoluto” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Togliere la quarantena per i positivi al covid può creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi” che arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa “dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il virus davvero diventerà un raffreddore si potrà anche discutere. Ma oggi rischiamo di far circolare un virus che può mutare e portarci varianti nuove e pericolose”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Siamo ancora in una fase epidemica particolarmente aggressiva – aggiunge Andreoni – e ci sono ancora 50-60 morti al giorno. Direi che non ci sono le condizioni per togliere l’isolamento ai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) “Togliere laper ialpuò creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi” che arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa “dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il virus davvero diventerà un raffreddore si potrà anche discutere. Ma oggi rischiamo di far circolare un virus che può mutare e portarci varianti nuove e pericolose”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Siamo ancora in una fase epidemica particolarmente aggressiva – aggiunge– e ci sono ancora 50-60 morti al giorno. Direi che non ci sono le condizioni per togliere l’isolamento ai ...

