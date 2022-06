Uccide la madre a coltellate: il gip dispone la custodia cautelare per il 17enne (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip di Napoli ha disposto la custodia cautelare, presso Istituto Penale Minorile nei confronti del 17enne sottoposto a fermo, mercoledì scorso, per l’omicidio aggravato della madre, colpita numerose volte con un coltello al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, secondo quanto ha raccontato il ragazzo, per la gestione della console per i giochi. Una versione che è ancora al vaglio degli investigatori. Nel tardo pomeriggio del 15 giugno scorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti sulle rampe San Giovanni Maggiore per la segnalazione di una persona ferita che chiedeva aiuto dal balcone di un’abitazione. I poliziotti hanno trovato al primo piano dello stabile un giovane in forte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip di Napoli ha disposto la, presso Istituto Penale Minorile nei confronti delsottoposto a fermo, mercoledì scorso, per l’omicidio aggravato della, colpita numerose volte con un coltello al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, secondo quanto ha raccontato il ragazzo, per la gestione della console per i giochi. Una versione che è ancora al vaglio degli investigatori. Nel tardo pomeriggio del 15 giugno scorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti sulle rampe San Giovanni Maggiore per la segnalazione di una persona ferita che chiedeva aiuto dal balcone di un’abitazione. I poliziotti hanno trovato al primo piano dello stabile un giovane in forte ...

