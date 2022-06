The Kolors, sfiorato incidente con un camion in contromano (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono stati degli attimi di paura per i The Kolors che sono riusciti a evitare un incidente contro camion in contromano nel percorso che li portava al loro live di Venafro. La notizia arriva dalle storie Instagram di Stash che rassicura: “Nessuno di noi si è fatto male”. I The Kolors evitano un incidente con un camion in contromano nella via per il loro concerto a Venafro I The Kolors stavano raggiungendo Venafro per una nuova data del loro Summer Tour, quando un camion ha sbandato e si è ritrovato in contromano. Il sangue freddo della band e una sterzata brusca ha evitato l’incidente, ma la paura è stata tanta. La band napoletana composta da Antonio Fiordispino (in arte Stash), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono stati degli attimi di paura per i Theche sono riusciti a evitare uncontroinnel percorso che li portava al loro live di Venafro. La notizia arriva dalle storie Instagram di Stash che rassicura: “Nessuno di noi si è fatto male”. I Theevitano uncon uninnella via per il loro concerto a Venafro I Thestavano raggiungendo Venafro per una nuova data del loro Summer Tour, quando unha sbandato e si è ritrovato in. Il sangue freddo della band e una sterzata brusca ha evitato l’, ma la paura è stata tanta. La band napoletana composta da Antonio Fiordispino (in arte Stash), ...

