Tennis: Torneo Queen's. Berrettini supera Paul ed è in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) Il romano ha piegato lo statunitense col punteggio di 6 - 4 6 - 2. LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali del "Cinch Championships", Torneo Atp 500, dotato di un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Il romano ha piegato lo statunitense col punteggio di 6 - 4 6 - 2. LONDRA (INGHILTERRA) - Matteosi è qualificato per le semifinali del "Cinch Championships",Atp 500, dotato di un ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Rientro nel circuito in grande stile dopo l'operazione alla mano: #Berrettini è il CAMPIONE del to… - SuperTennisTv : 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in man… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA, BERRETTINI VINCE IL TORNEO Battuto in finale Murray 6-4, 5-7, 6-3 ??… - blogsicilia : #notizie #sicilia Un set per Medici senza Frontiere, a Palermo la terza edizione del torneo benefico di tennis -… - pietromancini52 : #Tennis @MattBerrettini impegnato in match con americano Paul nei quarti di finale del torneo Queen’s che vinse ne… -