Suicidio assistito | l' ultimo video di ' Mario' | ' Spero che per altri la via sia più breve'

"Mi ha auguro che chi percorrerà la mia stessa strada ci metta meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre sono veramente lunghi". "Mario", tetraplegico da 12 anni, il cui vero nome è Federico Carboni.

