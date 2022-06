Servitù in via della Rovere, la Lega: “Tracciato storico da salvaguardare, revocate la delibera” (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Il gruppo consiliare della Lega chiede che la delibera sullo spostamento di Servitù in via della Rovere, nel quartiere di Longuelo, discussa e approvata dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 4 marzo, venga invalidata o revocata. Questo perché sarebbero emersi nuovi elementi, portati alla luce dall’associazione Vivere Longuelo, dei quali i consiglieri ritengono di non essere stati informati in sede di Commissione prima e di Consiglio poi. In sostanza, secondo la mozione urgente presentata dalla Lega “la motivazione degli uffici è stata che ‘l’eventuale spostamento non costituisce svantaggio all’esercizio della stessa (Servitù) e risultando lo stesso spostamento non gravoso’. Il parere non è condiviso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Il gruppo consiliarechiede che lasullo spostamento diin via, nel quartiere di Longuelo, discussa e approvata dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 4 marzo, venga invalidata o revocata. Questo perché sarebbero emersi nuovi elementi, portati alla luce dall’associazione Vivere Longuelo, dei quali i consiglieri ritengono di non essere stati informati in sede di Commissione prima e di Consiglio poi. In sostanza, secondo la mozione urgente presentata dalla“la motivazione degli uffici è stata che ‘l’eventuale spostamento non costituisce svantaggio all’eserciziostessa () e risultando lo stesso spostamento non gravoso’. Il parere non è condiviso ...

