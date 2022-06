Roma, metà Olimpico è già sold out. Non accadeva da 20 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) L'effetto Mou non si ferma più: metà Olimpico è praticamente già sold out (non succedeva da 20 anni). Nel giorno in cui la Roma giallorossa ricorda l'anniversario del terzo scudetto - 17 giugno 2001 - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 giugno 2022) L'effetto Mou non si ferma più:è praticamente giàout (non succedeva da 20). Nel giorno in cui lagiallorossa ricorda l'versario del terzo scudetto - 17 giugno 2001 - ...

Roma, metà Olimpico è già sold out. Non accadeva da 20 anni L'effetto Mou non si ferma più: metà Olimpico è praticamente già sold out (non succedeva da 20 anni). Nel giorno in cui la Roma giallorossa ricorda l'anniversario del terzo scudetto - 17 giugno 2001 - e i tifosi si interrogano sul ... Roma, Celik a un passo: fumata bianca attesa nel weekend ...Roma e il Lille infatti sono pronti a chiudere l'affare dopo giorni di trattative: la richiesta dei francesi era di nove milioni di euro, i Friedkin erano fermi a sei e la quadra si è trovata a metà ... La Gazzetta dello Sport L'effetto Mou non si ferma più:Olimpico è praticamente già sold out (non succedeva da 20 anni). Nel giorno in cui lagiallorossa ricorda l'anniversario del terzo scudetto - 17 giugno 2001 - e i tifosi si interrogano sul ......e il Lille infatti sono pronti a chiudere l'affare dopo giorni di trattative: la richiesta dei francesi era di nove milioni di euro, i Friedkin erano fermi a sei e la quadra si è trovata a... Roma, metà Olimpico è già sold out. Non accadeva da 20 anni