(Di venerdì 17 giugno 2022) «dell’ordine mondiale unipolare è, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo». Vladimirha parlato aleconomico di Sanoggi, 17 giugno, lanciando un duro attacco agli Stati Uniti («Pensano di essere l’unico centro del») e sostenendo che le sanzioni contro Mosca si sono rivelate inutili: «Sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa, ma non hanno funzionato», ha detto il presidente russo. «L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle sue illusioni geopolitiche», ha continuato. Il presidente russo non ha risparmiato nemmeno l’Europa, dicendo che l’attuale situazione «porterà a un’ondata di radicalismo e in prospettiva a un ...

Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, intervenendo aleconomico internazionale, in corso a San Pietroburgo. Il suo intervento e' iniziato con un'ora di ritardo rispetto al programma ...15.27: finito ordine mondiale unipolare "Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo". Così il presidente russo,aleconomico di San Pietroburgo, ritardato da un attacco hacker. "E' finita l'era dell'ordine mondiale unipolare" e "l'Ue ha perso sovranità". "I partner occidentali minano ...Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Dimitry Peskov, il discorso, tenuto in presenza in una sessione plenaria, è stato ritardato di un’ora per via di alcuni attacchi informatici al ...''Le sanzioni economiche sono un'arma a doppio taglio che spesso colpisce di più chi le introduce'', ha affermato Vladimir Putin.