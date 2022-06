Nadal: "Sto meglio, giocherò a Wimbledon e agli Us Open" (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - "Sto meglio e voglio giocare a Wimbledon e gli US Open". È un Rafa Nadal ottimista quello che ha parlato in conferenza stampa al Mallorca Country Club di Santa Ponca. Il tennista spagnolo, 36enne, fresco vincitore del Roland Garros, per la 14esima volta in carriera, e trionfatore agli Australian Open di inizio anno, è apparso meno sofferente per il suo problema al piede ed è sembrato motivato a tentare la rincorsa verso il sogno "Grande Slam". Nel mirino, dunque, non solo l'erba di Wimbledon ma anche la stagione sul duro nel Nord America e, ovviamente, gli US Open. "Sono un tennista professionista e cerco di seguire il calendario fin quando possibile. Farò del mio meglio per arrivare ben preparato a Londra e negli Usa. La mia ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - "Stoe voglio giocare ae gli US". È un Rafaottimista quello che ha parlato in conferenza stampa al Mallorca Country Club di Santa Ponca. Il tennista spagnolo, 36enne, fresco vincitore del Roland Garros, per la 14esima volta in carriera, e trionfatoreAustraliandi inizio anno, è apparso meno sofferente per il suo problema al piede ed è sembrato motivato a tentare la rincorsa verso il sogno "Grande Slam". Nel mirino, dunque, non solo l'erba dima anche la stagione sul duro nel Nord America e, ovviamente, gli US. "Sono un tennista professionista e cerco di seguire il calendario fin quando possibile. Farò del mioper arrivare ben preparato a Londra e negli Usa. La mia ...

