Moto | Germania; team manager KTM | Miller porterà tanta esperienza

... un elemento che ci manca, il parere di un pilota che ha guidato altre. Ovviamente sarà un ... Ne è convinto Francesco Guidotti (team manager KTM) parlando durante le libere del Gp didell'...Primo turno di prove per la MotoGP tra i saliscendi della, con Jack Miller in grande spolvero . In una sessione contraddistinta dall'uso di tante gomme medie " con soli pochi piloti alle prese con altri esperimenti " infatti è stato l'australiano di ...(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Miller può portare tanta esperienza in KTM, un elemento che ci manca, il parere di un pilota che ha guidato altre moto. Ovviamente sarà un ... parlando durante le libere del ...Lungo poco più di 3.600 metri, il tracciato tedesco è unico nelle sue caratteristiche, con 11 curve a sinistra e solo 3 a destra, forse poco adatto alle potentissime MotoGP. Oltre a quanto è successo ...